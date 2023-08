Prima Pagina IN Edicola: Inter, Marotta si tira fuori per Scamacca. Fatta Sommer

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Dopo Lukaku, Scamacca. Un altro giallo estivo. Inter beffa bis. L’Atalanta offre di più ma il West Ham si nasconde. Gli inglesi contattano Percassi che mette sul tavolo trenta milioni e ha l’OK di club e giocatore. Marotta si chiama fuori: in serata tutto si complica. Sommer: domani le visite. Juventus, la settimana di Big Rom. Da lunedì entra nel vivo lo scambio con il Chelsea. Giuntoli pronto a chiudere per Lukaku: Vlahovic volerà in Premier League. Serena: «Senza centravanti non si vince».

TUTTOSPORT

Inter-Sommer: fatta. Ma l’Atalanta tenta la beffa Scamacca. Preso il portiere del Bayern Monaco.