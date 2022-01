Prima Pagina IN Edicola: Inter Maravilla! Juventus KO sull’ultima azione

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter Maravilla. Juventus KO (2-1) nell’ultima azione dei supplementari. Terza Supercoppa per Inzaghi. Nella finalissima del Meazza decisivo il guizzo di Sanchez quando il match sembrava destinato ai calci di rigore. I tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1: a segno McKennie e Lautaro Martinez dal dischetto.

TUTTOSPORT

Super Inter Juventus a testa alta. Sanchez decide la sfida di San Siro al 121′ e regala ai nerazzurri il primo trofeo stagionale.