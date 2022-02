Prima Pagina IN Edicola: Inter-Liverpool, Inzaghi ci crede! Al CONI col Bologna

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Dzeko-Salah accendono la Champions League. Inter-Liverpool: record di gol nei due campionati. Si sfidano gli attacchi più forti: Inzaghi ci crede. Il tecnico nerazzurro domani punta su Lautaro Martinez accanto a Edin Dzeko, con Sanchez sempre pronto. Diogo Jota e Mané con l’egiziano. La decisione: Bologna-Inter si deve giocare. I nerazzurri si rivolgeranno al Collegio di garanzia del CONI. La proposta di Gravina: «Fermate la Serie A per l’Italia». Il presidente FIGC chiede di spostare il turno del 20 marzo. Lega Serie A oggi al voto per il presidente: le milanesi spingono per Bonomi, ma non c’è unanimità.

TUTTOSPORT

«Inter, è Perisic l’anti Liverpool». Di Canio e Rush giocano il big match Champions League di domani. Il gallese: «Belli e offensivi, nerazzurri da Premier League».