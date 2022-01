Prima Pagina IN Edicola: Inter-Lazio con spinta Zhang, Mihajlovic dice Napoli

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Mihajlovic: «L’Inter è la mia seconda famiglia, ma tifo Napoli. Sono stato vicinissimo alla panchina di tutte le grandi squadre, poi…» Roma-Juventus e Inter-Lazio: una domenica da Champions League. Sarri ci riprova, Inzaghi si prepara. Allo stadio in cinquemila. Incubo pandemia, Lega Serie A unanime: capienza ridotta. La stretta riguarda solo le partite del 16 e del 23 gennaio. Il TAR sconfessa le ASL: oggi in campo Udinese e Salernitana.

TUTTOSPORT

Derby a distanza. Zhang, spinta scudetto. Pioli scatena Ibrahimovic e Rafael Leao. Il presidente dell’Inter in ritiro con la squadra, stasera trappola Lazio. Milan a Venezia per il sorpasso.