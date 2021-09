Prima Pagina IN Edicola: Inter a Kiev per la svolta. Zhang nel mirino

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

L’Inter per la svolta ma Zhang è nel mirino. Torna la Champions League: Inzaghi a casa De Zerbi. Obbligo di vittoria dopo la sconfitta con il Real Madrid. Intanto le banche pronte a rivalersi sui beni italiani del presidente.

TUTTOSPORT

Ossigeno Champions League. Inter e Milan in campo stasera contro Shakhtar Donetsk e Atlético Madrid. Intanto è in arrivo la prima tranche dei soldi UEFA: manna per i bilanci.