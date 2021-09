Prima Pagina IN Edicola: Inter a Genova con la Sampdoria, prove di volo

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Milan-Lazio nel segno degli attaccanti, Inter con la Sampdoria. Mourinho (a quota mille) per restare in testa.

TUTTOSPORT

Prove di volo. L’Inter a Genova contro la Sampdoria, la Roma contro il Sassuolo, Milan e Lazio nello scontro diretto cercano lo scatto per affiancare il Napoli in vetta: una domenica pazzesca!