Prima Pagina IN Edicola: Inter-Genoa apre, Inzaghi ci crede e punta su Dzeko

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Da campioni. Via al campionato dopo il trionfo agli Europei: la Serie A ritrova il pubblico. Inter-Genoa ed Empoli-Lazio aprono il torneo. Si giocano anche Verona-Sassuolo e Torino-Atalanta. È la stagione del riscatto dopo l’incubo della pandemia.

TUTTOSPORT

«Dzeko, pensaci tu!» Alle 18.30 Inter-Genoa apre il campionato, i nerazzurri difendono il titolo senza Lukaku e Hakimi. Inzaghi ci crede: «Inaspettato l’addio di Romelu, ma Edin l’avrei voluto comunque. Abbiamo motivazioni da vendere».