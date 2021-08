Prima Pagina IN Edicola: Inter, Dzeko subito poi un altro. Lukaku, ira dei tifosi

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Abraham per Mourinho. Il talento del Chelsea prima scelta della Roma per sostituire Dzeko. L’inglese sorpassa Isak, ma in corsa c’è anche l’Arsenal. Il nodo del pagamento nella trattativa con il club londinese che chiede 47 milioni. Il bosniaco a Milano quando José avrà il 9. Edin, l’Inter subito. E ora Inzaghi vuole Zapata o Correa. Lukaku a Londra nella notte.

TUTTOSPORT

Via Lukaku, ira dei tifosi: #SuningOut. Dzeko c’è, l’Inter su Correa. Vlahovic costa 60 milioni.