Prima Pagina IN Edicola: Inter, Dybala-Lukaku. Super offerta PSG a Skriniar

CORRIERE DELLO SPORT

Joya senza alternative. Dybala-Inter c’è distanza sull’ingaggio. Marotta deve aumentare l’offerta per ottenere il sì.

TUTTOSPORT

Inter, il PSG tenta Skriniar! Inzaghi: Dybala più Lukaku. Super offerta da Parigi per lo slovacco: sei milioni a stagione. A Parigi insistono per il centrale, Marotta ha pronto l’affondo per il viola Milenkovic. Pregi e difetti dell’Inter della Joya.