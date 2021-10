Prima Pagina IN Edicola: Inter, crollo e rissa. Inzaghi: «Mai più»

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inzaghi, amore amaro. Il tecnico festeggiato prima del match dai suoi ex tifosi, poi arriva il KO (3-1). Ribaltone Lazio, per l’Inter una sconfitta che brucia. Con rissa finale. L’iera dei nerazzurri per il gol di Felipe Anderson con Dimarco a terra, espulso Luiz Felipe al termine della gara. Sarri: «Solo da noi proteste così». Simone: «Dopo il 2-1 abbiamo perso la testa, mai più».

TUTTOSPORT

Inter, crollo e rissa. Ribaltone Lazio, Felipe Anderson segna il 2-1 con Dimarco a terra. Ai nerazzurri (primo KO) saltano i nervi. Inzaghi: «Non si può perdere la testa».