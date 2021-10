Prima Pagina IN Edicola: l’Inter cerca la svolta in coppa. Juventus a -3

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

La Juventus fa la Juventus. Battuta la Roma (1-0), è la quarta vittoria consecutiva in campionato. Gol di Kean, Allegri avanza: «Ora Champions League e Inter». Bufera Orsato. I bianconeri vanno a tre punti da Inzaghi: domenica la sfida. L’arbitro contestato per l’azione del rigore poi fallito da Veretout: non dà il vantaggio (rete di Abraham).

TUTTOSPORT

Coppe, l’Inter cerca la svolta.