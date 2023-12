Prima Pagina IN Edicola: Inter, Buchanan e Zielinski. Orsato in Arabia?

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Le mosse di Ausilio. Inter, pressing per Buchanan. Zielinski a giugno. Otto milioni per l’esterno del Bruges che ne chiede dodici. Si lavora per il polacco.

TUTTOSPORT

Buchanan vede Inter, Zielinski quasi. Intervista a Pagliuca, ex portiere di Sampdoria, Inter, Bologna e Nazionale: «Maignan sopravvalutato, Sorpreso da Sommer. Il migliore? Di Gregorio». L’Arabia Saudita ci scippa Orsato! L’arbitro italiano tentato dalla maxi offerta saudita. L’internazionale sarebbe pronto ad accettare: andrebbe a guadagnare più del doppio rispetto a quanto percepisce adesso, con la prospettiva di una carriera da dirigente. Dietro la scelta, anche questioni politiche interne all’AIA.