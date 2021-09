Prima Pagina IN Edicola: Inter-Bologna col duo argentino, li manda Milito

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Lautaro Martinez-Correa per battere Sinisa. Inzaghi punta sugli argentini. Mihajlovic: «Possiamo vincere».

TUTTOSPORT

Alle 18 Inter-Bologna. Lautaro Martinez e Tucu: li manda Milito. Correa debutta da titolare, giocherà accanto a Martinez: la coppia argentina a cena con l’eroe del Triplete. Dalla Saras a Inter Campus: Moratti segna gol d’autore.