Prima Pagina IN Edicola: Inter, Barella rinnova! Per la Juventus carica Eto’o

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Barella firma e raddoppia. Tocca a Morata sfidare Dzeko. Domani Inter-Juventus: in palio ci sono punti da scudetto. Mourinho non fa sconti. Durissimo con la squadra: «Alcuni di voi non giocherebbero in Serie B». Accuse pesanti come fece all’Inter quando convinse Moratti a cambiare la rosa sul mercato. Poi arrivò il Triplete.

TUTTOSPORT

Eto’o: «Io dico Inter!» Toni: «Punto su Morata». Due grandi giurati del nostro Golden Player giocano il derby d’Italia. Samuel: «A Onana consiglio l’Inter». Luca: «Alvaro e Dzeko sono top, però Vlahovic è un affare».