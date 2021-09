Prima Pagina IN Edicola: Inter, atto di forza e messaggio! 6-1 Luna Park

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter, atto di forza. Inzaghi travolge il Bologna (6-1) e manda un messaggio alle rivali. I campioni cancellano il KO con il Real Madrid e passano la notte in testa. Martedì la sfida alla Fiorentina che vince in casa del Genoa: 1-2. Dzeko, entrato per l’infortunio di Correa, segna una doppietta. In gol anche Lautaro Martinez, Skriniar, Barella e Vecino.

TUTTOSPORT

Luna Park Inter. Bologna inesistente: 6-1 dei Campioni d’Italia. Quindici gol in quattro giornate, nove marcatori diversi e una notte in vetta.