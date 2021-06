Prima Pagina IN Edicola: Inter, Atlético Madrid a Milano per Lautaro Martinez

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter, Emerson Palmieri per Inzaghi. Le strategie dei campioni. Ieri l’annuncio ufficiale: Simone cinque ore ad Appiano. Summit di mercato e cena con Zhang. L’OK della Lega: dieci orari differenti per le gare di Serie A.

TUTTOSPORT

Inter, l’Atlético Madrid a Milano per Lautaro Martinez. Servono novanta milioni. Inzaghi, vertice di mercato e cena con Zhang. Serie A: dieci partite in dieci orari diversi! Rivoluzione 2021-2022. Italia, Sensi KO: Pessina entra nei ventisei.