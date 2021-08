Prima Pagina IN Edicola: Insigne-Inter, proposta shock. C’è pure Sanchez

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Insigne shock, l’Inter ci prova. Clamorosa indiscrezione sul capitano azzurro, in scadenza di contratto. I nerazzurri disposti a offrire 15 milioni al Napoli e 6 a Lorenzo. Inserito anche Sanchez, De Laurentiis chiede 30 milioni. In caso di fumata nera appuntamento a gennaio. Dzeko sbarca e fa le visite mediche.

TUTTOSPORT

Ecco Dzeko, un affare per Lautaro Martinez. Prima giornata ad Appiano per il bosniaco, spalla ideale di Martinez.