Prima Pagina IN Edicola: Gosens-Inter, accordo! OK su cifre e contratto

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Il colpo dell’Inter. Gosens subito da Inzaghi: ecco l’intesa. Prestito con obbligo di riscatto: valutazione da venticinque milioni, arriva l’OK dell’Atalanta. Sensi-Sampdoria, sbloccato il passaggio dell’interista da Giampaolo.

TUTTOSPORT

Inter, ecco Gosens: venticinque milioni. Accordo con l’Atalanta. Il tedesco arriva in prestito con obbligo di riscatto: contratto di quattro anni.