Prima Pagina IN Edicola: furia Inter per lo Sheriff, scossa Inzaghi post-Lazio

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inzaghi e Pioli, che ansia: sono alla resa dei conti. Riprende la Champions League: Inter e Milan (ore 21) sono costretti a vincere per rimanere in corsa. I nerazzurri contro la rivelazione Sheriff: «Siamo arrabbiati». Verso Inter-Juventus, Dybala recupero lampo.

TUTTOSPORT

La furia dell’Inter contro gli sceriffi. Scossa di Inzaghi dopo il KO con la Lazio. Nerazzurri obbligati a battere lo Sheriff, il tecnico deve decidere la coppia d’attacco con Lautaro Martinez e Dzeko favoriti.