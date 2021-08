Prima Pagina IN Edicola: Dzeko show alla prima con l’Inter. Conte-Arsenal?

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Dzeko show, si prende subito l’Inter. Lazio a metà. Gelo Correa: è strappo. L’addio del Tucu può sbloccare il mercato.

TUTTOSPORT

Subito Dzeko gol, è una bella Inter. Travolta la Dinamo Kiev 3-0. A segno anche Barella e Sensi. Grana Lautaro Martinez: il Tottenham non molla, ma occhio all’Arsenal se torna Conte.