Prima Pagina IN Edicola: derby shock, Milan a -1. L’Inter dominava

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Diavoliver. Derby shock: Inter in vantaggio, poi la rimonta dei rossoneri in tre minuti. Doppio Giroud, riaperta la corsa scudetto: Milan a -1, gioia Pioli. Oggi tocca a Napoli e Juventus. Inzaghi, che ha ancora una gara da recuperare, domina e passa con Perisic, poi Maignan evita il raddoppio della capolista. Nella ripresa il ribaltone. Simone: «Fa male perdere così».

TUTTOSPORT

Giroud. Il francese in tre minuti ribalta l’Inter e il Milan si porta a -1. «Orgoglioso di questa squadra che non molla mai». Pioli: «La vittoria del coraggio, sappiamo andare oltre i nostri limiti, ora ci crediamo ancora di più». Io non fumerò il sigaro per un mese». Inzaghi: «Dominato per 70′, l’1-1 ci ha innervosito».