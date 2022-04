Prima Pagina IN Edicola: derby d’Italia all’Inter! Inzaghi rinasce e gode

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Ha detto Inter. Il derby d’Italia ai campioni: decide un rigore ripetuto di Calhanoglu (0-1). Inzaghi rinasce: «Che orgoglio». Allegri: «Noi in corsa il prossimo anno». Il Napoli raggiunge in testa il Milan, che stasera sfida il Bologna. La Juventus tra pali e rimpianti. Max: «Pensiamo al quarto posto». Gode il tecnico nerazzurro: «Una tappa fondamentale, vogliamo lottare per il titolo».

TUTTOSPORT

Dominio Juventus, vince l’Inter. Sfida ad alta tensione: decide il rigore ripetuto da Calhanoglu dopo la parata di Szczesny. Bianconeri belli e sfortunati (un palo e una traversa), i nerazzurri restano nella scia di Milan e Napoli.