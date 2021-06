La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Mercato, primi colpi. Il Milan lo molla, Calhanoglu sceglie l’Inter. Il turco si lega per tre anni ai campioni d’Italia: oggi le visite mediche.

TUTTOSPORT

Calhanoglu cose turche. Blitz vincente dell’Inter per il rossonero svincolato: oggi visite mediche.