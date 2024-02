Prima Pagina IN Edicola: Calhanoglu-Inter, fu il Milan a scaricarlo!

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Ci prova lui. De Rossi tenta di fare ciò che non è riuscito alle altre big. Dybala, Big Rom e l’Olimpico le armi della Roma. DDR come Luis Enrique: segue gli allenamenti da una “torretta”. Paredes o Bove: ecco la trappola per Calhanoglu. Karsdorp e Cristante per fermare Dimarco. I cross di Angelino per esaltare Lukaku. Sorpresa Smalling. De Laurentiis: «In Europa stava vincendo l’Inter, che aveva venti punti in meno del Napoli».

TUTTOSPORT

Mirabelli, ex DS rossonero: «Calhanoglu? Lo ha scaricato il Milan. Non è stato Hakan a volersene andare. Persino Montella si lamentò di lui. Ora fa volare l’Inter».