Prima Pagina IN Edicola: Brozovic-Inter, aria di rinnovo. Spalletti contro

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Spalletti, il ritorno. C’è Lucio a San Siro. «Scudetto un po’ mio». Prima volta contro l’Inter che fu costretto a lasciare a Conte. Ora guida il Napoli capolista: «Fischi? Non c’è motivo».

TUTTOSPORT

Brozovic, aria di rinnovo. Per il nerazzurro balla un milione.