Prima Pagina IN Edicola: Bologna-Inter, Inzaghi pensa di cambiare l’attacco

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Il Gran Premio di Milano. Scudetto, una poltrona per due. E a Bologna snodo decisivo. Il Milan non molla, ma l’Inter corre per il sorpasso: che volata. Maldini: «Ci abbiamo sempre creduto». Per il recupero di domani Inzaghi sta pensando di cambiare l’attacco: Correa accanto a Lautaro Martinez.

TUTTOSPORT

Svolta PSG scossa Conte. Capolinea Pochettino. Al-Khelaifi ha scelto il tecnico del Tottenham dopo il no di Zidane. In bilico pure Leonardo.