Prima Pagina IN Edicola: Ausilio, viaggio per Onana. L’Inter ha i soldi

CORRIERE DELLO SPORT

L’Inter ha i soldi. Irrompe finalmente sul mercato la squadra vicecampione d’Europa. Fa cassa con Brozovic in Arabia Saudita e Onana al Manchester United. Frattesi, ma a certe condizioni. Oggi visite per Thuram. Epic Brozo all’Al-Nassr per ventitré milioni. Zhang ne chiede sessanta per il portiere: in giornata l’incontro. Ventitré-ventiquattro più Mulattieri, questa l’offerta al Sassuolo.

TUTTOSPORT

Milan, prime risposte all’Inter che oggi abbraccia Thuram. Icardi? Pioli vuole Morata. Wanda Nara “offre” Maurito, ma il tecnico… Ausilio in Inghilterra: Onana più vicino al Manchester United.