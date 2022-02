Prima Pagina IN Edicola: assist all’Inter! E Scamacca lancia messaggi

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Diavolo, che frenata. La capolista recupera solo nel finale dopo essere passata in vantaggio. Pari Milan a Salerno: oggi l’Inter con il Sassuolo per il sorpasso.

TUTTOSPORT

Assist all’Inter. Bonazzoli e Djuric spaventano il Milan, che evita il KO grazie a Rebic dopo il vantaggio iniziale di Messias. Gran debutto di Nicola sulla panchina della Salernitana, Inzaghi oggi contro il Sassuolo per il sorpasso. Scamacca, messaggi da nerazzurro.