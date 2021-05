Prima Pagina IN Edicola: Allegri, ora derby d’Italia! Conte spacca l’Inter

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Juventus-Inter per Max. Conte, addio da sette milioni: si scatena il derby d’Italia per Allegri. La giostra degli allenatori, un’altra giornata piena di colpi di scena. Lazio: Inzaghi ha firmato nella notte. Ufficiale il divorzio dal tecnico leccese: prevista una penale se allenerà in Serie A la prossima stagione. Tarcisio, l’ultima Roccia. È morto Burgnich, aveva ottantadue anni. Fu un pilastro della Grande Inter e della Nazionale. Suo il gol del 2-2 nell’indimenticabile Italia-Germania 4-3. Da allenatore lanciò Mancini.

TUTTOSPORT

Conte: il divorzio spacca l’Inter! La rescissione costa oltre dieci milioni lordi a Suning. Striscioni contro Zhang, il rischio del fuggi fuggi fra i giocatori. Addio, Burgnich: roccia Inter e dell’Italia.