Prima Icardi, adesso Skriniar: sullo sfondo il Galatasary e non solo

Milan Skriniar potrebbe seguire le orme di Mauro Icardi. Dopo la parentesi insieme all’Inter, i due calciatori si erano persi di vista. Adesso però, il difensore del Psg potrebbe ricongiungersi con l’argentino.

FUTURO – Messa in cascina la parentesi all’Inter, sia Mauro Icardi che Milan Skriniar, non hanno trovato fortuna lontano da Milano. L’attaccante argentino ci ha messo un po’ ad adattarsi al campionato turco: per il difensore slovacco invece, è arrivato il momento di scegliere. Il Galatasaray è sullo sfondo per il difensore del Paris Saint-Germain che gli ha comunicato che anche quest’anno resterà fuori dal progetto. L’idea è quella di trovare una nuova squadra per i prossimi sei mesi e poi con calma in estate trovare una destinazione stabile. Come raccontato da Relevo, il club turco così come anche l’Aston Villa, hanno mantenuto i contatti con l’entourage del difensore ex Inter che però ha aperto a metà.

Skriniar, un ritorno tanto sognato in Serie A

RITORNO – Come rivelato dal noto portale di mercato, Milan Skriniar – nonostante gli anni all’Inter – vorrebbe ritornare in Italia. Su di lui, tanto tempo fa, aveva preso informazioni la Juventus. Sul Napoli invece, nonostante qualche piccola informazione, non si è mai arrivati a una vera trattativa, con gli azzurri che sono pronti ad accogliere Danilo. L’ex Inter è ormai da tempo fuori dal progetto di Luis Enrique: gennaio per lui sarà un mese importante che potrebbe rilanciarlo tra i grandi dopo un anno e mezzo passato in sordina e senza mai giocare ad altissimi livelli. Nei prossimi giorni sia Galatasaray che l’Aston Villa potrebbe approfondire il colpo.