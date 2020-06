Preziosi: “Temo la ripartenza: sarÃ  un’incognita! La proposta alla FIGC…”

Preziosi: “Temo la ripartenza: sarà un’incognita! La proposta alla FIGC…”

Condividi questo articolo

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, nel corso del suo intervento su “Radio Rai” ha parlato della proposta fatta alla FIGC per bloccare le retrocessioni e la ripresa del campionato di Serie A.

PROPOSTA – Enrico Preziosi, presidente del Genoa, si dice poco fiducioso riguardo la proposta presentata alla FIGC in merito alle retrocessioni, e anche sulla ripresa del campionato di Serie A: «Penso che la richiesta del blocco delle retrocessioni in caso di interruzione del campionato non venga presa in considerazione. Temo che uno o più giocatori possa risultare positivo. La ripartenza è comunque un’incognita: tre mesi di stop cambiano le situazioni e adesso le squadre devono tornare a giocare senza lo stimolo del pubblico quindi tutto può succedere».