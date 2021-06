Preziosi: «Serie A spezzatino? Contrario! Impossibile ricevere 14 voti»

Enrico Preziosi – presidente del Genoa -, intervenuto sulle frequenze di “Radio Anch’io Sport” ha parlato dell’assemblea di Lega Serie A che si terrà oggi, a del tema all’ordine del giorno cioè il campionato spezzatino con dieci partite di Serie A tutte in orario diverso: quattro il sabato, cinque la domenica e una il lunedì. Il presidente rossoblù si è detto assolutamente contrario.

SPEZZATINO – Enrico Preziosi si dice assolutamente contrario alla richiesta di DAZN per quanto riguarda gli orari delle partite e ribadisce che lo stesso vale per la maggior parte dei club presenti in Serie A. A detta sua la scelta non sarà approvata: «Assolutamente contrario, ma non solamente il Genoa. Non si può ridurre il calcio a questa maniera. La richiesta che ha fatto DAZN riceverà un secco no. È già complicato così, complicarlo ulteriormente non mi sembra il caso. Qualcuno sarà favorevole perché faceva già parte di una coalizione però viviamo in una situazione democratica dove i voti si contano e non si pesano, impossibile ricevere quattordici voti. Forse saranno quattro o cinque le squadre favorevoli, ma è impossibile che riceveranno quattordici voti!».

SU SCAMACCA – Preziosi saluta Scamacca che ritorna al Sassuolo, e parla di lui: «Scamacca è un giocatore importante, sapevo che non c’era possibile di avere il riscatto. Il giocatore ritorna al Sassuolo, ha grandissime prospettive».