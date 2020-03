Preziosi: “Serie A, chiudiamola qui! Mercato? Dico solo un mese”

Condividi questo articolo

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, nel corso di una breve intervista alla “Gazzetta dello Sport” come Luca Toni (QUI la sua intervista) esprime anche lui le sue perplessità riguardo la proposta della FIFA (vedi articolo).

CAMPIONATO – Enrico Preziosi in breve parla della possibile ripresa del campionato, dicendosi praticamente contrario nella situazione attuale: «Chiudere qui? Non so quanto valga la pena pensare anche solo a un tentativo per cercare di evitarlo».

IL MERCATO – Preziosi conclude parlando di mercato e in particolare riprendendo la proposta della FIFA: «Non ho alcun dubbio: la durata standard, quella estiva, è già fin troppo lunga. Può quindi immaginare il mio pensiero su quattro-cinque mesi di trattative. Non esiste proprio… E i calciatori potrebbero essere condizionati. Le società chiamano, magari offrono molto denaro e contratti più pesanti, si fanno promesse, si presentano dei progetti e gli agenti si muovono… E i giocatori, in queste condizioni, con quale spirito scenderebbero in campo? Capisco che serva per forza una soluzione: una finestra molto breve. fissando il termine delle partite ufficiali magari per la metà o la fine di luglio. Così il solo mese di agosto sarebbe destinato al mercato. In modo da ricominciare a giocare con l’arrivo di settembre: 25-30 giorni sarebbero più che sufficienti».

Fonte: Gazzetta dello Sport.