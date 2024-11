Preziosi: «Juric alla Roma come Gasperini all’Inter: senatori contro!»

Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, intervenuto a Radio Sportiva ha parlato del cambio di allenatore alla Roma, facendo un paragone tra Ivan Juric e Gian Piero Gasperini ai tempi dell’Inter.

NO PAZIENZA – Enrico Preziosi in radio esprime la sua opinione riguardo l’esonero dell’allenatore croato: «Juric alla Roma era un po’ come quando Gasperini era andato all’Inter, aveva tutta la vecchia guardia, i senatori che in qualche modo lo osteggiavano. Così è successo a Roma. L’atteggiamento comune non ha favorito Juric, anche perché arrivava dopo l’esonero di De Rossi. In Italia il calcio è una cosa troppo seria. Siamo un popolo di tifosi, non di sportivi. Siamo sempre pronti a criticare. E nello stesso tempo i risultati economici non sono quelli che probabilmente gli investitori si aspettavano».