Prestiti Inter in Serie B, dopo lo ‘scontro diretto’ oggi altri tre. Tutti dal 1′?

Ieri si è giocata Reggina-Bari, che aveva interesse lato Inter non solo per l’amichevole coi calabresi di giovedì ma anche per la presenza dei prestiti Fabbian e Salcedo (vedi articolo). Oggi tocca agli altri tre, tutti possibili titolari.

IN CAMPO – Domenica che non vede solo la finale dei Mondiali tra Argentina e Francia, ma anche sette partite della diciottesima giornata di Serie B. Di queste, tre riguardano prestiti dell’Inter e tutti potrebbero partire dal 1′. Marco Pompetti col Sudtirol è il primo impegnato, alle 14 in casa del Cittadella. Alle 18.45 tocca a Franco Carboni, scelta pressoché obbligata nel Cagliari che va a Palermo visto che Antonio Barreca è rimasto in Sardegna per febbre. Alle 20.45 chiude il big match Genoa-Frosinone, con Samuele Mulattieri titolare nella capolista. Ieri come prestiti Inter in Serie B in campo Giovanni Fabbian ed Eddie Salcedo in Reggina-Bari 0-0.