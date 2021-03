Pres. Olhanense: Â«ConceiÃ§ao all’Inter era come Ronaldo alla JuventusÂ»

Pres. Olhanense: «Conceiçao all’Inter era come Ronaldo alla Juventus»

Luis Torres, presidente dell’Olhanense, ha parlato di Sergio Conceiçao, allenatore del Porto ed ex giocatore dell’Inter, e l’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo

IDOLO – Queste le parole di Luis Torres, presidente dell’Olhanense, su Sergio Conceiçao, allenatore del Porto, ai microfoni di Bola Branca. «È un idolo in Italia», all’Inter, «era come Cristiano Ronaldo alla Juventus, all’epoca».

ITALIA – Luis Torres ha proseguito su Conceiçao. «Ha un grande peso in Italia, lo conoscono tutti ed è una persona molto rispettata. L’Italia potrebbe avere un mercato, anche per il risultato ottenuto in questa settimana, dove vede di molto buon occhio riuscire a prendere un allenatore che riesce a parlare perfettamente in italiano ed è stato di alto livello sia alla Lazio che all’Inter. Quindi, onestamente, può avere un mercato Sergio, essendo una persona a cui piacciono le sfide, potrà vedere con buon occhio, se non continua al Porto».

