Pres. Ludogorets: “Inter? Vincerà la Serie A! In coppa non contano i soldi”

Condividi questo articolo

Kiril Domuschiev, patron del Ludogorets, ha parlato a Hello Bulgaria della partita di Europa League contro l’Inter, ormai distante nove giorni per quanto riguarda l’andata. Come riporta il sito Sportal.bg, secondo lui i nerazzurri vinceranno la Serie A nella volata con Juventus e Lazio, ma avranno più problemi in coppa.

IL PRECEDENTE – Kiril Domuschiev, per presentare la partita di Europa League fra il suo Ludogorets e l’Inter, cita un’altra sfida: «Mi sono ricordato del nostro incontro con il PSG, quando siamo andati a giocare a Parigi e abbiamo fatto 2-2 (dicembre 2016, ndr). Ci hanno pareggiato nei minuti di recupero della partita, con un gol di Angel di Maria. Il PSG è un club finanziariamente sicuro e alla fine hanno pareggiato, quindi i soldi non scendono in campo, abbiamo bisogno di fortuna e felicità sportiva. Per questo sono ottimista riguardo alle partite con l’Inter, altrimenti per cosa otteniamo i nostri soldi. Chi vincerà la Serie A? Al momento mi piace l’Inter più della Juventus. Le prossime due partite fra i nerazzurri e il Ludogorets (l’andata è giovedì 20 febbraio, ritorno sette giorni più tardi al Meazza, ndr) saranno una festa per il calcio in Bulgaria e a Razgrad».

Fonte: Sportal.bg