Pres. Getafe: “Inter? Con UEFA decideremo oggi. Siamo in contatto”

Condividi questo articolo

Angel Torres, presidente del Getafe, ha parlato della sfida contro l’Inter in programma giovedì sera ma con il governo spagnolo che ha bloccato i voli per l’Italia. Si attende una decisione dell’UEFA

ATTESA – Queste le parole di Angel Torres: «Si giochera? Non sono un dottore, finché non vediamo qualcosa di definitivo non posso dire nulla. Ogni giorno è più complicato, vediamo cosa ci consigliano gli specialisti. Il governo ha emesso un decreto che mi sembra buono, vedremo quale sarà quello del Governo italiano. Se dice lo stesso, non saremo in grado di viaggiare. Non c’è paura, c’è responsabilità e cautela. Il Virus c’è anche a Madrid, non è necessario andare in Italia. L’UEFA al momento non ha detto nulla. Siamo in contatto diretto con un comitato di lavoro, questo pomeriggio dobbiamo decidere».

Fonte: marca.com