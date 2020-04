Premio Gentleman Fair Play, rinviata l’edizione del 2020

Il Premio Gentleman Fair Play, tradizionale appuntamento di fine stagione per Inter e Milan, non si svolgerà a maggio. L’organizzazione, di cui Zanetti è presidente onorario, ha annunciato il rinvio della prossima edizione, complice il Coronavirus e lo stop del calcio.

PREMIO RINVIATO – “Ci abbiamo sperato fino all’ultimo. Ci tenevamo tanto per celebrare lo straordinario traguardi dei venticinque anni. Noi come i nostri amici, i nostri partners, le società di calcio e tutte le istituzioni sportive patrocinanti. Ma anche noi siamo costretti ad arrenderci, a guardare avanti, con ottimismo. La venticinquesima edizione del Premio Gentleman Fair Play, il suo importante compleanno non potrà svolgersi come tradizione a metà maggio, a fine campionato, nella prestigiosa cornice della Scuola Militare Teuliè. Ma ci rifaremo, ne siamo sicuri.

In questi anni la nostra filosofia non è mai cambiata. C’è la correttezza, la lealtà e il rispetto delle regole. È quello che facciamo anche noi e quello che chiediamo a tutti i cittadini. A seguito delle misure disposte dalle autorità per la drammatica emergenza del Coronavirus, è stato quindici deciso di rinviare la manifestazione in programma e rinviarla a quanto prima sarà possibile.

«Il Premio Gentleman Fair Play ha deciso – ha commentato Gianfranco Fasan, uno degli organizzatori con Federico Aloisi del Premio Gentleman – di spostare la serata di Gala, le sue premiazioni quando sarà possibile nella piena sicurezza per i premiati e di tutti gli ospiti. È un momento difficile per il nostro paese e per tutto lo sport italiano, non solo per il calcio, ma non dobbiamo rassegnarci, essere positivi e credere fortemente che nel rispetto delle regole vinceremo anche questa incredibile partita. Anche noi, come tutti, seguiamo rigorosamente le disposizioni delle autorità e ci teniamo pronti a cogliere il primo spiraglio di luce. Vogliamo pensare da ottimisti, immaginare che nessun premio venga cancellato. Torneremo più forti di prima»“.

Fonte: PremioGentleman.it