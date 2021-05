Premio Gentleman 2021: per l’Inter premiati Lukaku e Barella

Premio Gentleman del 2021. Per l’Inter premiati Romelu Lukaku per il suo gol contro il Milan nel derby di ritorno e Nicolò Barella come “gentleman” dei nerazzurri. Niente da fare per Lautaro Martinez, battuto dallo juventino de Ligt per il premio di miglior giocatore della Serie A.

Si è svolta questo pomeriggio la cerimonia dell’edizione 2021 del “Premio Gentleman” che premia alcuni dei migliori giocatori del calcio italiano. Si è premiato l’allenatore “gentleman”, un premiato a testa per Inter, Juventus e Milan, il miglior gol di queste squadre e il miglior giocatore in assoluto della Serie A. Per l’Inter premiato il gol di Romelu Lukaku contro il Milan nello 0-3 del derby di ritorno e Nicolò Barella come “gentleman” dei nerazzurri. Niente da fare per Lautaro Martinez, in lizza con Simon Kjaer e Matthijs de Ligt per la palma di miglior giocatore del campionato di Serie A ormai avviato alla conclusione: a spuntarla è stato il difensore della Juventus.

TUTTI I PREMI

Premio Gentleman Serie A – MATTHIJS DE LIGT

Premio Gentleman “Gigi Simoni” – CLAUDIO RANIERI

Premio Gentleman Inter – NICOLO’ BARELLA

Premio Gentleman gol Inter – ROMELU LUKAKU (MILAN-INTER 0-3)

Premio Gentleman Milan – SIMON KJAER

Premio Gentleman gol Milan – RAFAEL LEAO (BENEVENTO-MILAN 0-2)

Premio Gentleman Juventus – MATTHIJS DE LIGT