Premier League, nessuna sorpresa per la Champions League! I verdetti

Oggi si è giocata l’ultima giornata di Premier League. 10 partite in contemporanea da cui sono usciti i verdetti definitivi sulle qualificate alla prossima edizione della Champions League. L’Inter osserva prima della finale del 31 maggio.

ULTIMA GIORNATA – Non ci sono sorprese all’ultima giornata della Premier League. Quasi tutte le big si sono qualificate per la prossima edizione della Champions League. Oltre a Liverpool e Arsenal si sono aggiunte oggi Manchester City, Chelsea e Newcastle. I citizens hanno battuto il Fulham per 2-0, mentre i blues hanno superato il complicatissimo ostacolo rappresentato dal Nottingham Forest grazie alla vittoria per 1-0. Solo il Newcastle, tra queste, ha perso il suo scontro con l’Everton con il risultato di 1-0 ma ha ottenuto comunque la qualificazione. Decisiva la sconfitta dell’Aston Villa a Manchester. Il Tottenham è la sesta qualificata alla massima competizione europea. Di seguito tutti i risultati e la classifica finale della Premier League.

PREMIER LEAGUE – I RISULTATI DELL’ULTIMA GIORNATA

Bournemouth-Leicester 2-0

Fulham-Manchester City 0-2

Ipswich-West Ham 1-3

Liverpool-Crystal Palace 1-1

Manchester United-Aston Villa 2-0

Newcastle-Everton 0-1

Nottingham-Chelsea 0-1

Southampton-Arsenal 1-2

Tottenham-Brighton 1-4

Wolves-Brentford 1-1

I VERDETTI

Campioni d’Inghilterra: Liverpool

Qualificate alla Champions League: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle, Tottenham (tramite la vittoria dell’Europa League).

Qualificate all’Europa League: Aston Villa.

Qualificate alla Conference League: Nottingham Forest.

Retrocesse: Leicester, Ipswich, Southampton.