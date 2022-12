Preiti: «Skriniar? Sicuro che l’Inter ce la fa! Zhang, battuta fuori luogo»

Preiti è sicuro: l’Inter riuscirà a raggiungere il difficile rinnovo di Skriniar, in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno. Il dirigente, ospite della trasmissione Sportitalia Mercato, è convinto che la società sarà in grado di trovare l’accordo nonostante le restrizioni di Zhang.

DOPPIO FRONTE – Antonello Preiti comincia valutando quanto detto da Steven Zhang (vedi articolo): «Per quanto riguarda la battuta, per quello che rappresenta l’Inter, è probabilmente fuori luogo. La serata era goliardica, ma un presidente deve rivedere determinate situazioni. Soprattutto in un momento di difficoltà per l’Inter. Il management è di primissimo ordine, sono sicuro che Giuseppe Marotta e Piero Ausilio saranno in grado di ottenere il rinnovo di Milan Skriniar. Ma siamo abbondantemente fuori dai tempi».