Preiti: «Sia Inter che Milan per ambire allo Scudetto devono vincerle tutte»

Antonello Preiti, dagli studi di Sportitalia mercato, ha fatto un sunto sulla lotta Scudetto con Inter, Milan e Napoli. Una considerazione sulle due milanesi

VOLATA − Preiti dà un giudizio sulla corsa allo Scudetto: «Assodato che Inter, Milan e Napoli saranno le tre squadre che giocheranno fino alla fine per il titolo. Campionato complicato, nessuno regala niente. È importante arrivare alla fine con l’aspetto fisico e mentale positivo. Nessuno dei tre ha le coppe europee. Per vincere il campionato devi vincerle tutte, stessa cosa per il Milan primo che per l’Inter terza».