Preiti: «Radu? Handanovic vuole giocare sempre, difficile trovare un secondo»

Radu è tornato in panchina a Udine, visto il recupero in extremis di Handanovic. Il dirigente Preiti, ospite di Calcio Weekend su Sportitalia, parla delle gerarchie in porta dell’Inter.

PRIMO E SECONDO – L’errore visto al Dall’Ara continua a far parlare a cinque giorni di distanza. Antonello Preiti prova a spiegarlo: «Samir Handanovic vuole giocare tutte le partite, è difficile trovare un secondo affidabile. Ionut Andrei Radu ha fatto bene al Genoa, l’Inter pensava di aver trovato un’alternativa ma purtroppo ha fatto un errore che può costare la stagione. Gli infortuni possono succedere a tutti, può succedere anche a lui. Recriminare alla fine per un errore del portiere mi sembra eccessivo, diamo merito a chi è davanti ossia al Milan e al suo percorso di due anni».