Preiti: «Partita più importante per l’Inter che per il Napoli, deve vincere»

Antonello Preiti è intervenuto a Sportitalia Mercato per parlare della sfida tra Inter e Napoli gara con cui riprenderà il Campionato dei nerazzurri.

IMPORTANTE – Secondo Antonello Preiti, l’Inter non può permettersi di perdere contro il Napoli: «Tutti aspettano il Napoli post Mondiale. Io penso sia lo stesso Napoli visto finora, con la stessa convinzione. Giocherà contro una squadra forte, forse un po’ in ritardo perché 11 punti sono tanti. Penso sia una partita più importante per l’Inter che per il Napoli. Gli azzurri possono accontentarsi anche del pareggio. L’Inter perdendo si allontanerebbe troppo dal primo posto». Queste le parole dell’ex dirigente tra le tante di Parma, Venezia e Udinese.