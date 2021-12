Preiti: «Marotta un fuoriclasse, non solo su scelte tecniche. Inter perfetta»

Il dirigente Preiti ritiene che sia Marotta il segreto dell’Inter prima in classifica. Da Sportitalia Mercato ha anche criticato la Juventus, per come lo ha lasciato andare all’inizio della stagione 2018-2019.

L’UOMO CHIAVE – Antonello Preiti vede nel 2018 il momento in cui è cambiato l’asse del calcio italiano: «Secondo il mio punto di vista la Juventus non ha sostituito un top player come Giuseppe Marotta. Era un punto di riferimento molto importante per la Juventus, l’uscita di Marotta è coincisa con risultati molto negativi dal punto di vista tecnico ma anche gestionale. Per quello che riguarda il punto di vista tecnico ci può anche stare, perché l’egemonia della Juventus è stata lunga. L’anno scorso ha trovato un’Inter perfetta, con una guida altrettanto perfetta come Antonio Conte e con un dirigente che due anni prima era al suo servizio. Questo dimostra quanto è importante avere una persona come Marotta all’interno di un club, non solo per quanto riguarda le scelte tecniche. A livello di gestione del bilancio lui è un fuoriclasse».