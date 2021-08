Preiti: «Lautaro Martinez rimarrà all’Inter. Sanchez, volontà chiara»

Lautaro Martinez è appena tornato dalle vacanze dopo il successo in Copa America con l’Argentina (vedi articolo). Dagli studi di Sportitalia, l’ex dirigente del Crotone Preiti ha analizzato la situazione dell’attaccante argentino, dicendosi sicuro della sua permanenza a Milano, così come di quella del suo compagno di reparto Sanchez.

EL TORO – Antonello Preiti non ha dubbi. Anche tra mille difficoltà, l’Inter riuscirà a trattenere i suoi attaccanti senza andare a toccare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi: «L’unica piazza che poteva stimolare Lautaro Martinez era il Barcellona, che in questo momento è in enorme difficoltà. La Premier League non lo attrae più di tanto. Credo che alla fine rimarrà all’Inter per la felicità di tutti. I nerazzurri si sono già privati di un grande giocatore come Achraf Hakimi. Se vuole fare un’annata all’altezza della situazione, non credo che possa privarsi di Lautaro Martinez, così come di Romelu Lukaku. Significherebbe indebolire tanto la rosa e presentarsi ai nastri di partenza di campionato e Champions League con un sostituto che al momento non c’è. Con sacrificio, credo che il parco attaccanti rimarrà questo». Priorità assoluta per l’Inter sarà il rinnovo dell’argentino (vedi articolo).

NIÑO MARAVILLA – Stesso discorso di Lautaro Martinez anche per Alexis Sanchez, che Preiti vede ancora in nerazzurro: «Sanchez ha un contratto importante, ma la sua volontà è quella di rimanere all’Inter e dimostrare il suo reale valore. Per me è ancora un giocatore integro, è giovane. Ho avuto la fortuna di lavorare con lui quando è arrivato in Italia all’Udinese. Calciatore straordinario che può ricoprire più ruoli. Ora è più attaccante rispetto a qualche anno fa. Nella rosa dell’Inter ha delle caratteristiche differenti in confronto a Lautaro Martinez e a Lukaku. Va a completare una batteria di attaccanti importanti e credo che la dirigenza dell’Inter troverà la quadra per farlo rimanere».