Preiti: «Juventus-Inter è una partita che nessuna delle due può perdere»

Antonello Preiti, direttore sportivo del Crotone fino allo scorso anno, è intervenuto a Sportitalia, analizzando il match tra Juventus e Inter.

STIMOLO – Antonello Preiti ha parlato in vista del Derby d’Italia, in programma domenica sera: «Sono due squadre che hanno bisogno di vincere, vengono fuori dalla Champions League in maniera diversa. L’Inter ha superato il turno, la Juventus no. I bianconeri recuperano dei giocatori importanti come Bremer, Vlahovic e Di Maria. Partita che entrambe non possono permettersi di perdere. Può dare un stimolo in più per proseguire in Campionato». Così Preiti, ospite a Sportitalia.