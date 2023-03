Preiti: «Inzaghi, critiche esagerate! All’Inter fa cose di valore»

Inzaghi si è sfogato dopo Porto-Inter, segnalando quanto ottenuto in questi suoi diciotto mesi a Milano. Il dirigente Preiti, nel corso di Calcio Weekend su Sportitalia, è d’accordo con l’allenatore.

ECCESSO DI CONTESTAZIONI – Antonello Preiti non boccia il lavoro di Simone Inzaghi: «Le critiche sono sempre un po’ esagerate, quando toccano un allenatore o un altro. Io credo che Inzaghi stia facendo cose di valore, è il Napoli che sta facendo qualcosa di straordinario. L’Inter è in lotta per un posto Champions League, ha fatto bene in Coppa Italia e Supercoppa Italiana mentre è ai quarti di Champions League. I risultati ci sono, ha trovato continuità. Ci si aspetta qualcosina in più dall’organico a disposizione, ma momentaneamente l’annata è positiva».