Preiti: “Inter, presenza proprietà serve ma c’è chi fa da presidente. Conte…”

L’Inter è da tempo senza Steven Zhang presente, in quanto il presidente è rimasto in Cina a partire dallo scoppio dell’emergenza Coronavirus. Il dirigente Antonello Preiti, ospite di “Sportitalia Mercato”, ha segnalato un’altra figura dirigenziale (quindi non Conte) che può sopperire a quest’assenza.

IN BUONE MANI – Per Antonello Preiti la lontananza di Steven Zhang è un problema sino a un certo punto: «La presenza della proprietà è sempre importante, però non dimentichiamo che l’Inter ha un dirigente che è come se fosse un presidente. Giuseppe Marotta è un dirigente molto importante, l’ha dimostrato nella sua carriera, però la presenza come proprietà sia all’Inter sia alla Roma manca. Anche se poi dopo i messaggi di Antonio Conte hanno altre finalità: secondo me ha voluto punzecchiare l’ambiente. Ha voluto tirare in ballo la Juventus: la sua juventinità è indiscutibile, visto che è stato un campione sia come giocatore sia come allenatore. Ha mandato un messaggio per aumentare l’asticella all’Inter sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista gestionale. Per me ha fatto un ottimo campionato, ha fatto abbastanza bene per essere il primo anno di Conte: comunque è secondo in classifica ed è ancora in corso per l’Europa League. Per me hanno fatto un ottimo lavoro l’Inter e Conte».